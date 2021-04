Stand: 28.04.2021 08:18 Uhr Tödlicher Überfall auf Celler Juwelier: Komplize vor Gericht

Ein 38-jähriger Mann muss sich am Landgericht Lüneburg wegen des Vorwurfs eines versuchten gemeinschaftlichen schweren Raubes verantworten. Kommende Woche Dienstag beginnt der Prozess gegen den Angeklagten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im vergangenen September an einem Überfall auf ein Juweliergeschäft in Celle beteiligt gewesen zu sein. Der Mann soll in einem Wagen als Fluchthelfer gewartet haben. Sein Bruder sowie eine weitere Person waren bei der Tat allerdings vom Juwelier angeschossen worden und daraufhin verstorben.

