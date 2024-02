Stand: 14.02.2024 13:42 Uhr Tödlicher Radlader-Unfall: Nebenklage akzeptiert Urteil

Der Prozess vor dem Landgericht Lüneburg um den tödlichen Radlader-Unfall in Toppenstedt (Landkreis Harburg) im vergangenen Sommer ist abgeschlossen. Die Nebenklage habe das Urteil vom 6. Februar akzeptiert, sagte der Anwalt dem NDR Niedersachsen. Eine Woche hatte die Nebenklage Zeit, um mit den betroffenen Familien zu beraten, ob diese in Revision gehen wollen. Am Dienstagabend lief die Frist ab. Damit ist das Urteil nun rechtskräftig. Mit einer Revision hätten die betroffenen Familien das Urteil des Landgerichts anfechten können. Der Bundesgerichtshof hätte die Tatsachen allerdings nicht neu bewertet, sondern nur auf mögliche Rechtsfehler im Verfahren geschaut.

