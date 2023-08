Stand: 30.08.2023 13:25 Uhr Tödlicher Handtaschen-Raub: 5.000 Euro Belohnung für Hinweise

Nach einem Handtaschenraub mit Todesfolge in Uelzen hat die Staatsanwaltschaft Lüneburg eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgelobt. Das Geld bekommt, wer Hinweise auf den Täter geben kann, die zu seiner rechtskräftigen Verurteilung führen. Zudem fahndet die Polizei mit einem Phantombild nach dem Mann. Der Unbekannte hatte am 12. Juli einer 46-jährigen Frau die Handtasche entrissen. Die Frau stürzte und verletzte sich so schwer, dass sie wenige Tage später im Krankenhaus starb. Der Täter ist seitdem flüchtig. Die Polizei Uelzen richtete eine Ermittlungsgruppe ein, die weiterhin verschiedenen Spuren nachgeht. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen unter der Telefonnummer (0581) 93 00 und per Mail unter raub@pk-uelzen.polizei.niedersachsen.de entgegen.

