Tödlicher Glätteunfall auf der A7: Ersthelfer kommt ums Leben Stand: 07.01.2024 12:48 Uhr Bei einem schweren Unfall auf der A7 bei Schneverdingen ist am Sonntag ein Mann ums Leben gekommen. Eine Frau kam mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war am Mittag ein Auto in Höhe der Ausfahrt Schneverdingen (Landkreis Heidekreis) in Fahrtrichtung Hannover verunglückt. Ein zweiter Wagen hielt hinter dem Unfallfahrzeug auf dem Standstreifen, um zu helfen. Ein drittes Auto sei "vermutlich aufgrund der Witterungsverhältnisse" ins Schleudern geraten und in den Wagen der Ersthelfer geprallt, wie ein Polizeisprecher dem NDR in Niedersachsen sagte. Zwei Rettungshubschrauber seien zur Unfallstelle geflogen. Ein Helikopter transportierte die schwer verletzte Ersthelferin nach Hamburg ins UKE. Ein Ersthelfer wurde tödlich verletzt.

A7 Richtung Süden gesperrt

Über den Zustand des Fahrers oder der Fahrerin aus dem dritten Wagen ist zunächst nichts bekannt. Die Insassen des ersten Wagens blieben laut Polizei unverletzt. Der Polizeisprecher sagte, die Fahrbahn Richtung Süden sei gesperrt. Es sei mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.01.2024 | 13:00 Uhr