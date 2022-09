Tödliche Schüsse in Stade: Staatsanwalt beantragt Haftbefehl Stand: 21.09.2022 09:54 Uhr Im Fall des in der Innenstadt von Stade getöteten 23-Jährigen hat die Polizei Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen beantragt. Es handelt sich um einen 28 Jahre alten Mann.

Die Staatsanwaltschaft Stade verdächtigt den Mann des Totschlags und des versuchten Totschlags. Der 28-Jährige soll in der Nacht zu Dienstag vor einem Imbiss in der Innenstadt im Verlauf einer Auseinandersetzung dem 23-Jährigen in den Oberkörper geschossen haben. Dieser erlag kurz darauf im Krankenhaus seinen Verletzungen. Unweit des Tatorts soll der Verdächtige zudem einen 39-Jährigen mit Schüssen schwer verletzt haben.

Zwei Männer aus Polizeigewahrsam entlassen

Als die Polizei eintraf, war der Tatverdächtige in eine Auseinandersetzung mit zwei weiteren Männern verwickelt. Die Beamten hatten zunächst alle drei Männer vorläufig festgenommen. Die beiden anderen Personen wurden inzwischen aus dem Gewahrsam entlassen. Sie sollen nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts mit dem Tötungsdelikt zu tun haben. Der 28-jährige Verdächtige war zunächst im Krankenhaus wegen einer Kopfverletzung behandelt worden.

Pistole mit Schalldämpfer gefunden

Keine Angaben machten Polizei und Staatsanwaltschaft bislang dazu, in welchem Verhältnis die Beteiligten zueinander stehen beziehungsweise standen und worum es bei den Auseinandersetzungen ging. Am zweiten Tatort hatten die Ermittler eine Pistole mit Schalldämpfer gefunden. Hinweise auf einen Zusammenhang der Schießerei mit einer tags zuvor in Lüneburg durchgeführten Razzia im Umfeld des organisierten Verbrechens gab es nach Angaben der Lüneburger wie auch der Stader Polizei bislang nicht.

