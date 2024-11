Stand: 06.11.2024 08:57 Uhr Tödliche Messerstiche in Fredenbeck: Täter muss in Psychiatrie

Das Stader Landgericht hat das Urteil im Fall der Gewalttat in Fredenbeck (Landkreis Stade) gesprochen: Der 42 Jahre alte Beschuldigte wird in der Psychiatrie untergebracht. Das teilte eine Gerichtssprecherin am Montag mit. Die Richter kamen zu dem Schluss, dass der Mann schuldunfähig ist. Der 42-jährige hatte im Aprilan der Wohnungstür einer Familie in Fredenbeck geklingelt und auf den Familienvater eingestochen, als dieser die Tür öffnete. Der Mann starb an den Folgen seiner Verletzungen. Die Tat wurde von den Richtern als Totschlag gewertet. Der Täter hatte sich danach selbst bei der Polizei gestellt.

