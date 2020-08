Stand: 27.08.2020 13:11 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Tierversuchslabor LPT: Ermittlungen dauern an

Die Staatsanwaltschaft Stade ermittelt weiter wegen mutmaßlicher Misshandlung von Versuchstieren in einem früheren Labor in Mienenbüttel (Landkreis Harburg). Nach Angaben der Behörde fehlen immer noch Gutachten. Das Labor war im Januar geschlossen worden, nachdem Tierschützer dort Misshandlungen an Hunden und Affen aufgedeckt hatten. Es gehörte zur Tierversuchsfirma LPT mit Hauptsitz in Hamburg-Neugraben.

Weitere Informationen Tierversuchslabor LPT klagt gegen Landkreis Der Betreiber des umstrittenen Tierversuchslabors in Mienenbüttel hat Klage gegen den Landkreis Harburg eingereicht. Er hatte dem Unternehmen LPT Mitte Januar die Betriebsgenehmigung entzogen. mehr Tierversuchslabor: Betriebsgenehmigung entzogen Das Tierversuchslabor LPT in Mienenbüttel hat keine Betriebsgenehmigung mehr. Die Zuverlässigkeit des Betreibers sei nicht mehr gegeben, teilte der Landkreis Harburg am Freitag mit. mehr

Jederzeit zum Nachhören 10:00 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Lüneburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (10:00 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 27.08.2020 | 17:00 Uhr