Teilsperrungen bis Mittwoch auf der A39 bei Winsen

Für Autofahrer auf der A39 bei Winsen (Landkreis Harburg) wird es von heute bis Mittwoch eng. Zwischen den Anschlussstellen Winsen-Ost und Winsen-West ist in beide Richtungen jeweils nur eine Spur befahrbar - zwischen 9.30 und 20 Uhr in Fahrtrichtung Hamburg sowie zwischen 6 und 15 Uhr in Richtung Lüneburg. Grund dafür sind letzte Vorbereitungen für spätere Bauarbeiten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min