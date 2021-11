Stand: 12.11.2021 12:03 Uhr Taxi kollidiert mit Schulkleinbus: Kinder bleiben unverletzt

Glück im Unglück hatten am Freitagmorgen fünf Kinder in einem Schulkleinbus in Bothel (Landkreis Rotenburg): Sie blieben laut Polizei bei einem Unfall unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon. Die 46-jährige Fahrerin eines Taxis hatte die Vorfahrt des Kleinbusses missachtet. Die Fahrzeuge stießen zusammen und das Taxi kippte auf die Seite. Es wurden gleich mehrere Rettungswagen und Einsatzkräfte der Feuerwehr nach Bothel geschickt. Letztlich wurden die Kinder von einem Notfall-Seelsorger betreut. Auch der Fahrer des Kleinbusses blieb unverletzt. Die Unfallverursacherin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 12.11.2021 | 13:30 Uhr