Stand: 23.06.2023 08:00 Uhr Tausende Liter: Polizei sucht Diesel-Diebe in Stade und Rotenburg

Die Polizei in Stade und Rotenburg ermittelt gegen einen oder mehrere Täter, die Kraftstoff aus abgestellten Lastwagen stehlen. In diesem Jahr ist im Landkreis Stade bereits mehr als zehn Mal Diesel aus Lkw-Tanks abgezapft worden. Dabei sind die Täter nach Angaben der Polizei gut vorbereitet und nehmen teilweise mehrere hundert Liter pro Diebstahl mit. In Stade wurden so in einer Nacht aus mehreren Lastwagen insgesamt mehr als 1.000 Liter abgezapft. In Rotenburg kamen die Diebe an einem Wochenende mit Kraftstoff im Wert von 3.000 Euro davon. Für den Transport solche Mengen benötigten die Diebe Pumpen und Tanks oder große Kanister, heißt es von der Polizei. Die Ermittler bitten deshalb um Hinweise unter Telefon: (04141) 10 22 56, wenn Zeugen besonders in den Abend- und Nachtstunden in Industriegebieten etwas Auffälliges beobachtet haben.

