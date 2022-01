Tausende Euro Schaden bei Einbrüchen in Lüneburg

Diebe sind am Montag in zwei Mehrfamilienhäuser in Lüneburg eingebrochen. In der Halleschen Straße stiegen Unbekannte über einen Balkon in eine Wohnung ein und stahlen Elektronikartikel im Wert von mehreren Hundert Euro. Ähnlich lief es in einem Mehrfamilienhaus in der Salzwedeler Straße: Auch hier gelangten Diebe über den Balkon in eine Wohnung und stahlen dort Elektronikartikel im Wert von mehreren Tausend Euro. In diesem Fall kann die Polizei die Tatzeit auf Montagabend zwischen 18 und 22.30 Uhr eingrenzen. Zeugenhinweise zu den Einbrüchen nehmen die Beamten unter Telefon (04131) 83 06 22 15 entgegen.

