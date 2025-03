Stand: 14.03.2025 15:15 Uhr Tatverdächtige nach Turnhallenbrand in Tostedt ermittelt

Nach dem Großfeuer in einer leer stehenden Sporthalle in Tostedt (Landkreis Harburg) hat die Polizei zwei mutmaßliche Brandstifter ermittelt. Es handelt sich den Angaben zufolge um zwei 19 und 23 Jahre alte Männer aus Buchholz, beide waren bisher nicht polizeibekannt. Auf ihre Spur kamen die Ermittler durch ein Video, das in Tostedt kursierte und das den Brand zeigt. Zeugen hatten das gemeldet. Daraufhin wurde die Wohnung der beiden durchsucht und Datenträger gefunden, die nun ausgewertet werden, heißt es. Die Polizei geht davon aus, dass die Männer in der Sporthalle eine Turnmatte angezündet und so den Großbrand ausgelöst haben. Bereits 2021 hatte die Turnhalle gebrannt. Die Abrissarbeiten hatten vor gut einer Woche begonnen.

