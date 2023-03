Stand: 02.03.2023 09:53 Uhr Taten im ganzen Land: Polizei sucht Serien-Taschendieb

Die Polizei in Uelzen fahndet öffentlich mit Fotos nach einem überregional tätigen Taschendieb. Er soll im Zeitraum von Anfang September 2022 bis Ende Januar 2023 mindestens 15-mal in Einkaufsmärkten in ganz Norddeutschland zugeschlagen haben. Laut Polizei stahl er älteren Menschen die Geldbörsen und hob dann mit den EC-Karten Geld ab - in Summe rund 30.000 Euro. Das Foto des Unbekannten stammt aus Überwachungskameras.

Die Polizei beschreibt den Gesuchten wie folgt

männlich

korpulent

1,70 bis 1,75 Meter groß

auffällig rote Haare (denkbar Perücke)

trägt häufig Polo Shirts

das linke Auge wirkt im offenen Zustand geschlossener als das rechte

In Niedersachsen hat der Unbekannte an folgenden Orten Geldbörsen gestohlen

Amelinghausen (Landkreis Lüneburg)

Neustadt a. R. (Region Hannover)

Oldenburg

Syke (Landkreis Diepholz)

Bassum (Landkereis Diepholz)

Bad Bodenteich (Landkreis Uelzen)

Cuxhaven

Bad Bevensen (Landkreis Uelzen)

Uelzen

Drochtersen (Landkreis Stade)

Winsen/Aller (Landkreis Clle)

Lachendorf (Landkreis Celle)

Uetze (Region Hannover)

Nordenham (Landkreis Wesermarsch)

