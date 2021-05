Stand: 25.05.2021 09:30 Uhr Tarmstedt: Rottweiler attackiert spielenden Jungen

Ein Rottweiler hat an einer Kieskuhle in Tarmstedt (Landkreis Rotenburg) ein spielendes Kind mehrfach gebissen schwer verletzt. Der Halter gab bei der Polizei an, der Hund habe sich am Montagnachmittag losgerissen, als er mit ihm in der Nähe spazieren gegangen sei. Dem Mann gelang es, seinen Hund von dem Zwölfjährigen zu trennen und in sein Auto zu bringen. Der Junge kam ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt gegen den Hundehalter.

