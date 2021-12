Stand: 02.12.2021 12:59 Uhr Tarmstedt: 60-Jähriger bei Traktor-Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall hat auf der L133 zwischen Tarmstedt und Westertimke (Landkreis Rotenburg) in Höhe der ehemaligen Kaserne ist ein 60 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte dort eine 22 Jahre alte Autofahrerin gegen am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr mit einem vor ihr in Richtung Westertimke fahrenden Traktor. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Traktor in den Straßengraben geschoben. Der 60-Jährige Traktorfahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren Versorgung ins Rotenburger Krankenhaus gebracht. Die Zevener Polizei zog zur Ermittlung der genauen Unfallumstände einen Sachverständigen hinzu. Die Ermittlungen sowie die Vollsperrung der L133 dauern an.

