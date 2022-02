Stand: 08.02.2022 08:48 Uhr Tagesmütter-Stützpunkt in Stadt und Landkreis Lüneburg

Wenn eine Tagesmutter krank wird und ausfällt, dann ist das für Eltern ein großes Problem. Denn dann gibt es oft niemanden, der auf die Kinder aufpassen kann. Das soll sich in Stadt und Landkreis Lüneburg nun ändern. Dort sollen drei Tagesmütter-Stützpunkte entstehen. Der erste Stützpunkt soll schon am 15. Februar in Bleckede an den Start gehen. Zwei weitere in Stadt und Landkreis sollen im Laufe des Jahres folgen. An jedem Stützpunkt arbeitet eine erfahrene Tagesmutter in Bereitschaft. Sie springt ein, wenn Hilfe benötigt wird. Allerdings müssten die Kinder an die Vertretungskraft gewöhnt werden, so ein Stadtsprecher. Denn gerade kleine Kinder würden sich nicht ohne Weiteres von fremden Personen betreuen lassen. Konzepte dafür würden derzeit erarbeitet. Bei den Vertretungsstützpunkten handelt es sich um ein Modellprojekt, das ständig weiterentwickelt wird.

