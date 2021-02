"Superfood" aus dem Becken: Algenernte in Rockstedt Stand: 25.02.2021 13:00 Uhr Die Algenzüchter in Rockstedt erwarten in diesem Jahr eine Gesamtproduktionsmenge von rund zwei Tonnen der Mikroalge Spirulina.

In den Wintermonaten liege die Erntemenge bei monatlich etwa 100 bis 150 Kilogramm, in den Sommermonaten dagegen bei rund 300 Kilogramm, sagte Landwirtschaftsmeister Maarten Heins.

Algenzüchter seit 2016

Er betreibt mit seinem Vater Johannes Heins die mit insgesamt 18 Wasserbecken ausgestattete Mikroalgenzuchtanlage in Rockstedt (Landkreis Rotenburg) seit 2016. In einem Teil des Gewächshauses soll in einem Forschungsprojekt zudem in größerem Maßstab die landbasierte Züchtung von Makroalgen (Meersalat) untersucht werden.

25 bis 30 Grad im Becken

Seit 2012 befasst sich Johannes Heins mit dem Thema Mikroalgen, Sohn Maarten stieg mit ein. In einem gebrauchten Gewächshaus startete die Produktion auf 2.500 Quadratmetern Fläche. Heute werden in den etwa 20 mal vier Meter großen offenen Becken Mikroalgen bei Wassertemperaturen von etwa 25 bis 30 Grad Celsius gezüchtet.

Reich an Protein und Vitamin

Mikroalgen werden als Superfood gehandelt - sie sind reich an Proteinen und Vitaminen. Als Pulver im Müsli, flüssig im Smoothie oder als Spirulina-Eis findet die andernorts schon weit verbreitete Nahrung auch in Deutschland mehr und mehr Freunde.

