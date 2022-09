Stand: 02.09.2022 16:51 Uhr Suhlendorf: 87-jähriger Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

Am Freitagmittag ist in Suhlendorf (Landkreis Uelzen) ein 87-Jähriger mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt. Der Mann verstarb noch am Unfallort. Die Beifahrerin, die 87-jährige Ehefrau des Fahrers, wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei kam der Fahrer zwischen Schlieckau und Wellendorf links von der Fahrbahn ab. Die Unfallursache ist noch unklar. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 02.09.2022 | 14:30 Uhr