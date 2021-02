Südheide: Ebeling bekommt bei Bürgermeisterwahl 90,9 Prozent Stand: 21.02.2021 20:00 Uhr Wegen Corona ist die Bürgermeisterwahl der Gemeinde Südheide als reine Briefwahl durchgeführt worden. 90,9 Prozent stimmten für Katharina Ebeling (CDU), die als einzige Kandidatin antrat.

Ebeling bekam nach Angaben der Gemeinde 4.238 Ja-Stimmen, 423 Personen votierten gegen sie. Die Wahlbeteiligung lag bei 49,4 Prozent. Insgesamt waren rund 9.600 Personen wahlberechtigt. Ihre Briefe mussten am Sonntag bis 18 Uhr bei der Gemeinde im Landkreis Celle eingegangen sein.

Reine Briefwahl wegen Ansteckungsrisiko

Als Begründung für die Entscheidung zur Abstimmung per Brief hatte die Gemeinde auf ihrer Homepage geschrieben: "Aufgrund der anhaltend hohen Neuinfektionen mit dem Coronavirus und den bestehenden Beschränkungen ist die Durchführung einer Wahl in Wahllokalen sowohl für die Wahlhelfer als auch für die Wähler und Wählerinnen kaum darstellbar." Selbst durch umfangreiche Hygienekonzepte und Maßnahmen zur Senkung des Infektionsrisikos habe eine Ansteckung mit dem Coronavirus nicht vollständig ausgeschlossen werden können.

Ebeling folgt auf Flader

Bis zum 30. September 2020 war Axel Flader (CDU) Bürgermeister der Gemeinde, er wurde zum 1. Oktober 2020 Sozialdezernent beim Landkreis Celle. Als Nachfolgerin tritt nun Katharina Ebeling an, die Kandidatin des CDU-Gemeindeverbands Südheide. Die Kommunalbeamtin aus Baven ist bislang Leiterin des Fachbereichs Bauen, Planen und Entwicklung in der Gemeinde Südheide. Sie hat nach eigenen Angaben folgende Ziele:

Digitalisierung vorantreiben und moderne Kommunikationsformen nutzen

Erschließung neuer Baugebiete

Bedarfsorientierte Integrierte Entwicklungsplanung "Gemeinde Südheide 2040"

Barrierefreiheit bei allen Maßnahmen der Gemeinde berücksichtigen

Steigerung der Wohn- und Aufenthaltsqualität in den Ortschaften

Erhaltung und Stärkung des Schul- und Bildungsstandortes

Ein familienfreundliches und generationenübergreifendes Leben in der Gemeinde Südheide fördern

Wirtschaft stärken als Grundlage für eine auskömmliche Finanzstruktur der Gemeinde

Klimaschutz und Wirtschaft sollen sich im Einklang positiv entwickeln

Finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Südheide dauerhaft erhalten

