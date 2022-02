Suche nach zehnjährigem Kind: Felix aus Hassendorf vermisst Stand: 10.02.2022 08:47 Uhr Im Landkreis Rotenburg ist seit Mittwochnachmittag der zehnjährige Felix H. verschwunden. Die Polizei befürchtet, dass ihm "aufgrund persönlicher Probleme" etwas zugestoßen sein könnte.

Mit Unterstützung der Feuerwehr und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) suchten die Einsatzkräfte laut einem Sprecher am Mittwoch großflächig das Gebiet in und um Hassendorf in der Samtgemeinde Sottrum ab. Dabei wurden auch Drohnen eingesetzt. Die Suche soll heute fortgesetzt werden.

Polizei hofft auf Hinweise

Den Angaben zufolge trug der vermisste Junge bei seinem Verschwinden eine grün-blau gestreifte Jacke, eine Jeans, blaue Winterschuhe und eine schwarz-rot karierte Mütze. Außerdem hatte er einen blau-weißen Schulranzen mit Orca-Wal-Muster bei sich. Felix ist Brillenträger. Hinweise zum Verbleib des Zehnjährigen nimmt die Polizei Rotenburg unter der Telefonnummer (04261) 94 70 entgegen.

