Stand: 02.08.2021 11:31 Uhr Suche nach Ursache: Kita-Brand mit Millionenschaden in Zeven

Nach dem Feuer in einer Kindertagesstätte in Zeven (Landkreis Rotenburg) laufen die Ermittlungen zur Brandursache. Weder ein technischer Defekt noch Brandstiftung könnten derzeit ausgeschlossen werden, heißt es. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. 50 Kinder, die in den Ferien in der Kita betreut werden, konnten nun vorerst in Räume einer benachbarten Krippe ziehen.

VIDEO: Zeven: Hoher Schaden nach Kindertagesstätten-Brand (1 Min)

Geschätzter Schaden: zwei Millionen Euro

Das Feuer war nach Angaben eines Polizeisprechers am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr ausgebrochen. Die Löscharbeiten seien schwierig gewesen, da sich das Feuer unter dem Blechdach des Gebäudes ausbreitete und auf eine benachbarte Bewegungshalle übergriff. 19 Feuerwehren waren mit etwa 250 Personen im Einsatz. In der Kindertagesstätte wurden 165 Kindergarten- und Hortplätze angeboten. Die Schadenshöhe wird auf zwei Millionen Euro geschätzt.

