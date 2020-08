Stand: 13.08.2020 20:22 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Sturz in Wümme: Feuerwehr rettet Fohlen

In Rotenburg hat die Feuerwehr am Donnerstag ein gerade mal wenige Stunden altes Fohlen aus der Wümme gerettet. Das Tier war am Tag seiner Geburt von der Koppel in den Fluss gefallen und kam nicht mehr allein ans Ufer, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Fohlen hatte dabei noch Glück: Starkes Buschwerk an der Unglücksstelle habe verhindert, dass es abgetrieben wurde. Zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr näherten sich dem Fohlen durch die Wümme und hoben es ans rettende Ufer, wo bereits die Mutterstute wartete. Eine Untersuchung durch eine Tierärztin ergab, dass das Fohlen den Sturz samt Bad in der Wümme unverletzt überstanden hat. Die erleichterte Besitzerin habe danach die Pferde auf eine Koppel abseits der Wümme geführt.

