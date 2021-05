Stand: 14.05.2021 17:04 Uhr Stufenloser Einstieg: Bahnhof Visselhövede wird barrierefrei

Der Bahnhof in Visselhövede im Landkreis Rotenburg wird barrierefrei. Das hat die Deutsche Bahn jetzt mitgeteilt. Im Rahmen des Programms "Niedersachsen ist am Zug" fließen rund 2,6 Millionen Euro in Modernisierungsmaßnahmen. Dabei werden unter anderem die Bahnsteige 1 und 2 erhöht, sodass zukünftig ein stufenloser Einstieg in die Züge möglich ist. Die Bauarbeiten beginnen bereits in der kommenden Woche und sollen im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen werden.

