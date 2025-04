Stand: 01.04.2025 11:32 Uhr Studiengang "Pflege dual" startet an Hochschule in Buxtehude

An der privaten Hochschule21 in Buxtehude (Landkreis Stade) startet der berufsbegleitende Studiengang "Pflege dual". Das teilte ein Sprecher des Landkreises am Montag mit. Der Landkreis ist einer der Träger der Uni. Um die Finanzierung des Angebots zu sichern, hatte der Stader Kreistag am Montag beschlossen, die Ausbildung über drei Jahre mit 180.000 Euro zu unterstützen. Danach soll sich der Studiengang selbst tragen. Jährlich sollen dort 25 Studierende berufsbegleitend ausgebildet werden - in Kooperation mit den Elbe Kliniken in Stade und Buxtehude, den Kliniken im Elbe-Heidekreisverbund und dem DRK-Kreisverband Stade.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Hochschule Pflege