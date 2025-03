Stand: 28.03.2025 21:38 Uhr Stromausfall in Seevetal trifft bis zu 30.000 Anschlüsse

In Seevetal (Landkreis Harburg) ist es am frühen Freitagabend zu einem größeren Stromausfall gekommen. Es seien bis zu 30.000 Anschlüsse von Privathaushalten und Unternehmen im Ortsteil Maschen betroffen gewesen, sagte ein Sprecher des Oldenburger Energieversorgers EWE dem NDR Niedersachsen. Tausende Haushalte waren mehr als eine Stunde ohne Strom. Der Stromausfall begann demnach gegen 17.15 Uhr und dauerte bis etwa 18.30 Uhr. Bei Bauarbeiten sei ein Hauptstromkabel beschädigt worden. Darauf folgte eine automatische Sicherheitsabschaltung, so der Sprecher. Wer der Verursacher ist, werde nun geklärt, so der Sprecher.

