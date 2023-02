Stand: 15.02.2023 06:17 Uhr Streit zwischen Großfamilien: Bewährungsstrafen nach Schlägerei

Im Prozess um eine Schlägerei zwischen Mitgliedern zweier Großfamilien in Lüchow (Landkreis Lüchow-Dannenberg) im Juni 2021 hat das Landgericht Lüneburg am Dienstag ein Urteil gesprochen. Sechs Angeklagte haben nach Angaben eines Gerichtssprechers Bewährungsstrafen zwischen zehn Monaten und einem Jahr erhalten. Ein 20-Jähriger muss 100 Arbeitsstunden ableisten, so der Gerichtssprecher. Die Männer müssen außerdem jeweils 500 Euro an das Opfer der Schlägerei zahlen. Sie waren zunächst wegen gemeinschaftlich versuchten Mordes angeklagt. Sie sollen einen Mann aus einer anderen Großfamilie mit Fäusten, Messern und einem Tortenheber attackiert und verletzt haben. Dieser Vorwurf schwächte sich am zweiten Verhandlungstag allerdings auf gefährliche Körperverletzung ab, weil es keinen Beweis für eine Tötungsabsicht gab.

