Stand: 10.12.2024 15:24 Uhr Streit unter Jugendlichen: 17-Jähriger in Lüneburg niedergestochen

In Lüneburg ist am Dienstagmorgen ein 17-Jähriger niedergestochen worden. Er hatte sich laut Polizei zuvor offenbar mit einem gleichaltrigen Jugendlichen gestritten. Er wurde umgehend ins Klinikum gebracht. Die Verletzungen werden derzeit nicht als lebensgefährlich eingestuft, teilte die Polizei mit. Demnach wurde im Laufe des Vormittags ein ebenfalls 17-Jähriger als möglicher Tatverdächtiger ermittelt. Die weiteren Maßnahmen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft dauern an.

