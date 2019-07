Stand: 14.07.2019 14:32 Uhr

Streit unter Großfamilien - zwei Schwerverletzte

Ein Streit zweier rivalisierender Großfamilien ist am Sonnabend in Seevetal (Landkreis Harburg) eskaliert. Vier Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer. Zwei 22-Jährige erlitten Prellungen, zwei Männer im Alter von 24 und 23 Jahren kamen mit Stich- und Schlagverletzungen in verschiedene Krankenhäuser. Lebensgefahr bestehe bei ihnen nicht, teilte die Polizei mit. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags gegen vier Männer. Diese sind auf der Flucht, nach ihnen wird gefahndet.

Polizei holt Verstärkung aus Lüneburg und Hamburg

Die beiden beteiligten Familien sind der Polizei in Seevetal bekannt. In der Vergangenheit seien sie mehrfach miteinander in Streit geraten. Auch dabei sei es bereits zu Körperverletzungen gekommen, teilte die Polizei mit. Der Konflikt am Sonnabend hatte zu einem Großeinsatz geführt. Rund 20 Streifenwagen waren nach Angaben eines Sprechers bis tief in der Nacht vor Ort. Zur Verstärkung hatte die Polizei Beamte aus dem Gebiet der Polizeidirektion Lüneburg sowie aus Hamburg alarmiert. Auch Beamte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) waren vor Ort. Die Stimmung sei zwischenzeitlich sehr aggressiv gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Weil Angehörige beider Seiten dazu kamen und eine weitere Eskalation drohte, habe die Polizei die Präsenz ausgeweitet und Autos auf den Straßen kontrolliert. Zu weiteren Auseinandersetzungen sei es in der Nacht nicht mehr gekommen, so die Polizei am Sonntag.

Zwei Angriffe auf einem Parkplatz

Seinen Anfang genommen hat der Streit offenbar am Sonnabend gegen 22 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Maschen. Zwei Männer griffen den Angaben zufolge dort einen 22-Jährigen an und verletzten ihn Schlägen und Tritten. Noch vor Eintreffen der Polizei flohen die Täter. Gegen 23.30 Uhr kam es dann zu einer weiteren Konfrontation auf demselben Parkplatz: Vier Männer seien mit einem Auto vorgefahren und hätten mehrere Angehörige der anderen Familie angegriffen, hieß es. Dabei wurden den Angaben zufolge auch Stichwaffen eingesetzt.

SEK durchsucht Wohnung

Im Anschluss seien die Täter mit dem Wagen geflohen. Das Fluchtfahrzeug wurde am Sonntagmorgen vor der Wohnung eines Angreifers entdeckt. SEK-Beamte durchsuchten darauf die Wohnung. Die Täter wurden allerdings nicht gefunden.

