Stand: 22.10.2020 14:46 Uhr Streit um Heidekreis-Klinikum: Ver.di gegen Bürgerbegehren

Im Streit um den Standort des geplanten Heidekreis-Klinikums in Bad Fallingbostel hat sich die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di gegen das geplante Soltauer Bürgerbegehren ausgesprochen. In einer Resolution fordert die Gewerkschaft, ausreichend Investitionen und gute Arbeitsbedingungen im neuen Klinikum durchzusetzen. Nur so könne gewährleistet werden, dass der Landkreis weiter gut versorgt werde.

