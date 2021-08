Stand: 26.08.2021 15:32 Uhr Streit in Oetzen eskaliert: Mann mit Messer angegriffen

Ein 31-jähriger Mann hat in der Nacht zu Donnerstag einen 32-Jährigen in Oetzen (Landkreis Uelzen) mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Das teilte die Polizei mit. Der Angreifer klingelte demnach zuvor an der Haustür seiner Ex-Partnerin, mit der er rasch in einen Streit geriet. Unvermittelt griff der Mann einen ebenfalls anwesenden 32-Jährigen mit einem Küchenmesser an. Danach flüchtete der Angreifer, konnte aber später in Uelzen festgenommen werden. Das Opfer musste mit Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden - Lebensgefahr besteht laut Polizei aber nicht.

