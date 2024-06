Streit beigelegt: Schutzhütte Amelinghausen darf stehen bleiben Stand: 12.06.2024 08:54 Uhr Nach einem Jahr Streit um die Schutzhütte in Amelinghausen gibt es einen Kompromiss. Der Gemeinderat hat einem Vorschlag des Landkreises Lüneburg zugestimmt. Der will die Hütte nun dulden.

Die Schutzhütte für Wanderer in Amelinghausen (Landkreis Lüneburg) darf in voller Größe stehen bleiben. Grundlage ist ein Kompromiss: Der Landkreis ist demnach bereit, das ohne Baugenehmigung errichtete Gebäude zu dulden, wenn kleine bauliche Veränderungen vorgenommen werden. Diesen Kompromiss hatten Vertretende der Kreisverwaltung und der Gemeinde bei einem Treffen Ende Mai erarbeitet. Am Dienstagabend stimmte der Gemeinderat Amelinghausen dem Vorschlag einstimmig zu. Damit ist der Streit um die baulich nicht genehmigte Hütte nach einem Jahr beigelegt.

Duldung mit Abstrichen: Hütte bleibt, Tische müssen weg

Der Kompromiss beinhaltet kleinere bauliche Maßnahmen, welche die Gemeinde Amelinghausen nun durchführen muss. Die Außenanlagen mit Tischen und Bänken müssen komplett zurückgebaut werden, so auch die Pflastersteine in der Hütte. Die Wände dürfen nur noch bis Brüstungshöhe geschlossen sein. Einzig die Westseite kann unverändert bleiben. Um den Magerrasen rund um die Hütte zu schützen, muss der Weg zum Eingang mit niedrigen Zäunen markiert werden. Außerdem muss die Gemeinde auf ihre Kosten zum Ausgleich an anderer Stelle ein Biotop anlegen. Wenn diese Maßnahmen ergriffen werden, könne der Landkreis Lüneburg als zuständige Behörde die Schutzhütte für 25 Jahre dulden, heißt es.

Videos 3 Min Amelinghausen: Landjugend baut Schutzhütte Im Rahmen der "72-Stunden-Aktion" sollen die Jugendlichen eine alte Hütte abreißen und eine größere bauen. (13.05.2023) 3 Min

Keine nachträgliche Baugenehmigung

Die Duldung entspricht aber keiner Baugenehmigung. Sollte die Schutzhütte verwittern oder einstürzen, darf an selber Stelle keine neue Hütte gebaut werden. Im Mai 2023 hatte die Landjugend Amelinghausen im Rahmen einer 72-Stunden-Aktion die Schutzhütte errichtet. Das entstandene Gebäude ist deutlich größer als die alte Hütte in der Kronsbergheide. Der Landkreis hatte den Bau nie genehmigt. Es folgte ein Streit zwischen Landkreis und Gemeinde, der überregional für Aufsehen sorgte.

Schützenswerter Magerrasen: Hütte sollte abgerissen werden

Da die Hütte in einem Biotop mit besonders schützenswertem Magerrasen steht, sollte sie zunächst wieder abgerissen werden. Die Gemeinde Amelinghausen wehrte sich gegen diesen Bescheid jedoch mit allen Kräften. Zwischenzeitlich drohte sogar ein gerichtliches Verfahren. Ein erster Kompromissvorschlag hatte vorgesehen, die Hütte zu halbieren. Das lehnte der Gemeinderat im April jedoch ab.

