Stand: 08.04.2025 11:49 Uhr Streit in Lüneburg eskaliert: Mann mit Baseballschläger bedroht

Nach einem Streit an einer Tankstelle in Lüneburg ist ein 21-jähriger Mann auf der Motorhaube seines Kontrahenten gelandet. Wie die Polizei mitteilte, gerieten die beiden Männer am Samstagabend auf dem Gelände der Tankstelle zunächst körperlich aneinander. Danach seien die Männer mit ihren Autos weggefahren, hätten sich aber an einer Kreuzung wieder getroffen. Der 21-Jährige stieg nach Informationen der Polizei mit einem Baseballschläger aus und ging auf den Wagen seines 30-jährigen Kontrahenten zu. Dieser fühlte sich offenbar bedroht und gab Gas. Der 21-Jährige landete auf der Motorhaube des Fahrzeugs. Erst hinter der Kreuzung sei das Auto zum Stehen gekommen, so die Polizei. Der 21-Jährige fiel zu Boden und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lüneburg