Stand: 08.10.2021 07:55 Uhr Streik in der Elbe-Jeetzel Klinik im November?

Der Klinik in Dannenberg drohen offenbar Arbeitsniederlegungen. Wie die Elbe-Jeetzel-Zeitungberichtet, will das nicht-ärztliche Personal des Krankenhauses im Landkreis Lüchow-Dannenberg im November in den Ausstand gehen. Die Mitarbeiter verlangen demnach mehr Geld und bessere Arbeitsumstände. Arbeitnehmer und Gewerkschaften hätten die Klinik-Leitung bereits aufgefordert, nicht-notwendige Operationen abzusagen und keine neuen Patienten aufzunehmen. Wie die Zeitung weiter schreibt, will die Geschäftsleitung den Beschäftigten bis Montag ein Angebot vorlegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 08.10.2021 | 07:30 Uhr