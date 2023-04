Stand: 11.04.2023 06:45 Uhr Streik bei Mondelez: Keine Produktion in Bad Fallingbostel

Bei Mondelez in Bad Fallingbostel steht am Dienstagmorgen die Produktion still. Das gibt die Gewerkschaft NGG bekannt. Demnach können in dem Werk derzeit keine Lebensmittel vom Band laufen, weil sich zu viele Mitarbeitende im Warnstreik befinden. Das könnte laut Gewerkschaft dazu führen, dass in manchen Geschäften Produkte wie Philadelphia Frischkäse, Miracel Whip Mayonnaise oder bestimmte Kaffeekapseln knapp werden. Der Warnstreik soll bis Mittwochabend fortgesetzt werden. Die Gewerkschaft lehnt ein Angebot von fünf Prozent mehr Lohn und einem Inflationsausgleich von insgesamt 1.500 Euro für die Beschäftigten in Bad Fallingbostel als zu gering ab.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 11.04.2023 | 07:30 Uhr