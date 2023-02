Stand: 28.02.2023 09:06 Uhr Streckenausbau Hamburg-Hannover: Bund will viertes Gleis

Um zwischen Hamburg und Hannover den Bahnverkehr langfristig zu verbessern, reicht nach Ansicht des Bundesverkehrsministeriums ein zusätzliches drittes Gleis nicht aus. Das hat der Parlamentarische Staatssekretär Michael Theurer (FDP) jetzt an Lüneburgs Landrat Jens Böther (CDU) geschrieben. Böther hatte im Dezember zusammen mit Bürgermeistern und anderen Akteuren aus dem Raum Lüneburg einen Appell nach Berlin geschickt. Tenor: Die Bahnstrecke solle so leistungsfähig gemacht werden, dass die Lösung für die kommenden 100 Jahre Bestand haben kann. Böther sieht sich nun durch die Antwort aus Berlin bestätigt. Dagegen hatte kürzlich Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) für nur ein weiteres Gleis plädiert, das an der Bestandsstrecke über Lüneburg gebaut werden solle. Die Strecke wäre dann dreigleisig. In einem Interview mit der "Landeszeitung" hatte Lies gesagt, ein viertes Gleis durch Lüneburg könne niemand ernsthaft fordern. Und einer Neubaustreckenlösung erteilt Lies ebenfalls eine Absage.

VIDEO: Bahnstrecke Hannover-Hamburg - warum der Streit? (14.01.2023) (6 Min)

