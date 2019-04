Stand: 10.04.2019 12:38 Uhr

Strafbefehl gegen Bundeswehr-Ausbilderin

Rund 21 Monate nach dem Zusammenbruch von vier Offiziersanwärtern am Bundeswehr-Standort in Munster (Landkreis Heidekreis) hat das Amtsgericht Soltau einen Strafbefehl wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen eine Bundeswehr-Ausbilderin erlassen. Die Frau soll eine vierstellige Geldstrafe zahlen.

Keine fahrlässige Tötung

Im Juli 2017 waren die vier Soldaten bei einem Marsch aufgrund eines Hitzschlags kollabiert. Ein Offiziersanwärter war nach dem Vorfall verstorben. Seitdem ermittelte die Staatsanwaltschaft in Lüneburg gegen die Frau und einen weiteren Ausbilder in Munster wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und fahrlässiger Körperverletzung. Der Verdacht der fahrlässigen Tötung ließ sich nicht erhärten, da der Tod eines der kollabierten Soldaten letztlich für die Ausbilder nicht vorhersehbar gewesen sei, so die Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen gegen den zweiten beschuldigten Ausbilder wurden eingestellt. Die beschuldigte Ausbilderin hat jetzt die Möglichkeit des Einspruchs gegen den Strafbefehl.

Bundeswehr: Offiziersausbildung in Munster Hallo Niedersachsen - 09.01.2019 19:30 Uhr Im Sommer 2017 kam bei einem Übungsmarsch im Ausbildungszentrum der Bundeswehr in Munster ein Offiziersanwärter ums Leben. Wie hat die Bundeswehr darauf reagiert?







4,38 bei 26 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Tödlicher Marsch: Soldat kann vernommen werden Erst eineinhalb Jahre nach einem tödlichen Bundeswehr-Marsch in Munster kann einer der kollabierten Soldaten vernommen werden. Von seiner Aussage hängt der Fortgang der Ermittlungen ab. (09.01.2019) mehr Konsequenzen nach Soldaten-Tod - aber welche? Nach dem Tod eines Soldaten in Munster räumt die Bundeswehr Fehler ein. Der Bundestags-Wehrbeauftragte Bartels spricht von "schikanösen Tendenzen". Offen ist die Frage nach Konsequenzen. (09.01.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.04.2019 | 12:00 Uhr