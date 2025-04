Stand: 02.04.2025 17:40 Uhr Störung bei Metronom: Zugverbindungen werden nicht angezeigt

Wegen eines technischen Fehlers tauchen Metronom-Zugverbindungen derzeit nicht in digitalen Auskunftsportalen auf. Betroffen sind Verbindungen zwischen dem 2. und dem 13. April, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Unter anderem im VBN-FahrPlaner und im DB-Navigator werden die Verbindungen demnach fehlerhaft oder gar nicht angezeigt. Alle Fahrten fänden aber statt, sagte ein Sprecher der Eisenbahngesellschaft. Seinen Angaben nach arbeitet der verantwortliche Dienstleister an einer Lösung und will den Fehler bis zum Samstag behoben haben. Der sprecher rät Fahrgästen des Metronom, die Fahrpläne auf der Webseite des Unternehmens zu nutzen.

