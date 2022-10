Stand: 10.10.2022 11:13 Uhr Stichverletzung nach Streit: 23-Jähriger festgenommen

In Lüneburg ist ein 24-Jähriger vor einem Tanzcafé am frühen Sonntagmorgen von einem 23-Jährigen schwer verletzt worden. Vorausgegangen war ein Streit zwischen den beiden. Das Opfer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige stellte sich noch stark alkoholisiert der Polizei; er wurde vorläufig festgenommen. In seiner Wohnung fand die Polizei mehrere Messer. Ob die Verletzung des Opfers mit einem Stück Glas oder einem Messer verursacht wurde, ist noch unklar. Weitere Ermittlungen zu einem versuchten Totschlag beziehungsweise einer gefährlichen Körperverletzung dauern an. Der 23-jährige mutmaßliche Täter wurde mittlerweile wegen fehlender Haftgründe wieder entlassen.

