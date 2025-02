Stand: 13.02.2025 15:16 Uhr Stelle: 30-Jähriger nach Hinweis auf Anschlag festgenommen

Die Polizei hat am Mittwoch einen 30 Jahre alten Mann in Stelle (Landkreis Harburg) festgenommen, der möglicherweise einen Anschlag geplant hatte. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, gab eine Frau der Polizei in Hessen zuvor einen Hinweis. Die Zeugin berichtete den Beamten von einem Telefonat, in dem der Anrufer ihr gegenüber einen Anschlag angedeutet habe, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen ergaben den Angaben zufolge, dass sich der Verdächtige in Stelle aufhalten könnte. Der 30-Jährige wurde von Spezialkräften festgenommen. Sie beschlagnahmten ein Telefon, eine Softair-Pistole und ein Messer.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min