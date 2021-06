Steinmeier gedenkt NS-Kriegsgefangener im Lager Sandbostel Stand: 14.06.2021 14:46 Uhr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat im Landkreis Rotenburg der 70.000 russischen Soldaten gedacht, die im früheren Kriegsgefangenenlager Sandbostel interniert waren.

"Dieser Besuch gilt einer Opfergruppe, die auch in der deutschen Erinnerung weitgehend vergessen worden ist", sagte Steinmeier bei seinem Besuch auf dem Gelände des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers im Landkreis Rotenburg. Das Sterben habe nicht nur in der Ferne stattgefunden, sondern auch bei uns, sagte Steinmeier. Tausende sowjetische Gefangene starben seinerzeit in Sandbostel an Misshandlungen, Zwangsarbeit, Krankheit und Hunger. Steinmeier gedachte der Toten und legte auf dem Lagerfriedhof einen Kranz nieder.

Bundespräsident will an sowjetische Opfer erinnern

Anlass für Steinmeiers Besuch war der Jahrestag des Überfalls von Nazi-Deutschland auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941. Von insgesamt rund 5,7 Millionen sowjetischen Soldaten starben während des Zweiten Weltkriegs mehr als drei Millionen Rotarmisten in deutschen Lagern. In Erinnerung daran will Steinmeier am 18. Juni zudem als erster Bundespräsident das Deutsch-Russische Museum in Berlin-Karlshorst besuchen und dort eine Rede zum Gedenktag halten. Am 22. Juni ist eine Kranzniederlegung am sowjetischen Ehrenmal Schönholzer Heide in Berlin geplant.

