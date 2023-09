Stand: 20.09.2023 14:23 Uhr Staupe bei Fuchs: Landkreis Lüchow-Dannenberg warnt Hundehalter

Nach dem Nachweis des Staupe-Virus bei einem Fuchs im Landkreis Lüchow-Dannenberg rät das Veterinäramt, Hunde ab dem Alter von acht Wochen impfen zu lassen. Bis zum Alter von sechs Monaten könnten Junghunde besonders betroffen sein. Aber auch ältere Tiere könnten an der hochansteckenden Viruserkrankung erkranken. In den vergangenen Wochen hatten Jäger in Teilen des Landkreises vermehrt verhaltensauffällige Füchse an das Veterinäramt Lüchow-Dannenberg gemeldet. In einem Fall sei Staupe nachgewiesen worden, in einem anderen Fall habe sich das Geflügelpestvirus im Hirn des Fuchses gefunden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min