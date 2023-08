Stand: 02.08.2023 17:42 Uhr Stau im Feierabendverkehr: Lkw landet bei Stade im Graben

Auf der L130 zwischen Stade und Hollern-Twielenfleth hat ein Lkw-Unfall am späten Mittwochnachmittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr geführt. Wie die Polizei mitteilte, war ein 72-jähriger Lkw-Fahrer aus Estorf aus noch ungeklärten Gründen rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gefahren. Die Landesstraße wurde für die Zeit der Bergungsmaßnahmen voll gesperrt. Einsatzkräfte leiteten den Verkehr in Richtung altes Land um. Der 72-Jährige habe bei dem Unfall leichte Verletzungen erlitten, teilten die Beamten weiter mit.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 03.08.2023 | 06:30 Uhr