Stand: 22.11.2022 09:35 Uhr Statt Black Friday: Lüneburger Händler planen Best Friday

In Lüneburg haben sich sich mehr als 100 Geschäftsleute zusammengeschlossen, um ein Zeichen gegen den Online-Handel zu setzen. Am Freitag wollen Gastronomen und Händler in der Hansestadt statt des Black Fridays den Best Friday begehen. Überall, wo gelbe Leitern und Luftballons auf inhabergeführte Geschäfte hinweisen, soll es Rabatte geben. Das Gelbe-Leitern-Projekt war während der Corona-Pandemie entstanden und soll nun wiederbelebt werden. Der letzte Freitag im November ist bekannt für Black-Friday-Angebote großer Handelsketten und Online-Händler.

