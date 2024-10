Stand: 16.10.2024 09:11 Uhr Stationierung in Bergen? Niederlande kaufen 46 Leopard-Panzer

Die Niederlande könnten zukünftig ein eigenes vollständiges Panzerbataillon in Niedersachsen stationieren. Wie das niederländische Verteidigungsministerium am Montag ankündigte, will das Land 46 Leopard-2A8-Kampfpanzer aus Deutschland kaufen. Die ersten Panzer sollen demnach 2027 geliefert werden. Ab 2030 soll die Armee dann wieder über ein vollständiges Bataillon verfügen, wie das Ministerium in Den Haag mitteilte. Gemeinsam mit Deutschland werde geprüft, ob die Panzer im niedersächsischen Bergen-Hohne stationiert werden können, hieß es. Dort befindet sich der NATO-Truppenübungsplatz. Die Niederlande hatten aufgrund von Budgetkürzungen seit 2011 keine eigenen Panzer mehr. Angesichts des Kriegs in der Ukraine wolle das Land aber wieder ein eigenes Bataillon mit rund 500 Soldaten aufbauen, hieß es. Dafür will das Verteidigungsministerium eigenen Angaben zufolge 2,5 Milliarden Euro investieren.

