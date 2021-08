Stand: 23.08.2021 09:54 Uhr Start des Anruf-Sammeltaxis verzögert sich auf Oktober

Der Start des Anruf-Sammeltaxis (ASTROW) im Landkreis Rotenburg (Wümme) verzögert sich. Ursprünglich sollte es Anfang September in drei Samtgemeinden an den Start gehen - in Sittensen, Tarmstedt und Zeven. Der Start verschiebt sich aber auf 1. Oktober. Nach Angaben einer Landkreissprecherin sind einige rechtliche und IT-technische Fragen noch nicht geklärt.

