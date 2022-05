Start am Diversity-Tag: Rote Rosen geht in die 20. Staffel

Stand: 24.05.2022 14:44 Uhr

Am kommenden Dienstag, 31. Mai, startet die 20. Staffel der Lüneburger Serie "Rote Rosen" in der ARD. Am gleichen Datum ist auch der Deutsche Diversity-Tag. Die Serie nimmt das in die Handlung auf.