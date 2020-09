Stand: 04.09.2020 10:43 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Straßenbaubehörde verschiebt Sperrung der B404

Die niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hat eine Vollsperrung der Bundesstraße 404 verschoben. Nach Auskunft der Behörde soll die Fahrbahn auf dem Streckenabschnitt zwischen Eichholz (Landkreis Harburg) und Geesthacht (Schleswig-Holstein) erst im Sommer 2022 saniert werden. Hintergrund sind Arbeiten am Stauwehr in Geesthacht, die laut Straßenbaubehörde Vorrang haben. Außerdem wolle man verhindern, dass die Arbeiten an der B404 im kommenden Sommer mit Gleisarbeiten zwischen Winsen und Hamburg zusammenfallen. Die Behörde erwartet, dass in dieser Zeit mehr Pendler aufs Auto umsteigen.

