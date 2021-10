Stand: 01.10.2021 08:09 Uhr Starker Zuwachs für Ökolandbau in Niedersachsen

Der Ökolandbau in Niedersachsen ist 2020 so stark gewachsen wie in keinem anderen Bundesland. Das berichtet das Kompetenzzentrum Ökolandbau in Visselhövede im Landkreis Rotenburg. Mit 11,5 Prozent Zuwachs hat sich der Bereich in Niedersachsen deutlich besser entwickelt als im Bundesdurchschnitt mit 5,5 Prozent Flächenzuwachs. Die rund 2.200 Öko-Betriebe bewirtschaften in Niedersachsen durchschnittlich 60 Hektar.

Weitere Informationen Projekt soll Ökolandbau in Hameln-Pyrmont stärken Unter anderem sollen Mensen mehr mit Produkten aus der Region versorgt werden. Land und Bund unterstützen finanziell. (03.08.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 01.10.2021 | 07:30 Uhr