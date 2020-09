Stand: 24.09.2020 09:57 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Stalking-Prozess in Lüneburg: Urteil erwartet

In einem Prozess wegen Stalkings vor dem Landgericht Lüneburg könnte heute das Urteil fallen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Im Prozess hatte der 28-jährige Angeklagte gestanden, seiner früheren Freundin in Lüneburg und Adendorf massiv nachgestellt zu haben. Er hatte sie laut Anklage mit dem Auto verfolgt, sie mit Anrufen und SMS bedrängt, sie bedroht und zudem Feuer am Haus ihrer Eltern gelegt. Heute soll noch ein Gutachter gehört werden, danach könnten nach Gerichtsangaben Plädoyers und Urteil folgen.

