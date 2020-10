Stand: 13.10.2020 13:58 Uhr Stalker-Prozess: Knapp vier Jahre Haft für 28-Jährigen

Wegen Stalkings und versuchter schwerer Brandstiftung muss ein 28-Jähriger für drei Jahre und zehn Monate ins Gefängnis. Das Landgericht Lüneburg sah es als erwiesen an, dass der Mann seine Ex-Freundin mit SMS-Nachrichten und Telefonaten bedroht hatte. Außerdem hatte er versucht, das Elternhaus der Frau anzuzünden. "Es besteht kein Zweifel, das haben Sie gemacht", sagte der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung. Er sehe in den Taten einen Hilferuf und rate dem Angeklagten, im Gefängnis eine Sozialtherapie zu machen. Der Angeklagte selbst hatte sich in seinen letzten Worten in dem Prozess bei der Frau und ihrer Familie entschuldigt. Diese waren aber nicht persönlich anwesend. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig: die Verteidigung kann binnen einer Woche Revision einlegen.

